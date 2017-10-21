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ضبط 3 آلاف قرص ترامادول بحوزة عاطل في الوراق

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 آلاف قرص ترامادول بحوزة عاطل في الوراق

01:01 م السبت 21 أكتوبر 2017

ضبط 3 آلاف قرص ترامادول بحوزة عاطل في الوراق

ضبط 3 آلاف قرص ترامادول بحوزة عاطل في الوراق

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الوراق، اليوم السبت، القبض على عاطل، عُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.

وردت معلومات للعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، بإتجار "محمود ع."، عاطل، في الأقراص المخدرة.

وتمكن الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب محمد حربي، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وبحوزته 3 آلاف قرص ترامادول.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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