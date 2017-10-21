الجارالله عن حادث الواحات: "رحم الله شهداء استقرار مصر"

كتبت- رنا أسامة:

نعى الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، شُهداء حادث الواحات الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من ضباط وأفراد الشرطة خلال اشتباكات مع إرهابيين على طريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية، قائلًا "الرحمة لشهداء استقرار أمن مصر وأهلها".

وكتب الجارالله، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "الرحمة لشهداء استقرار مصر وأمن أهلها.. سنتذكرهم دائمًا كلما عاشت المحروسة بأمن وسلام.. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار"، مضيفا "أمن مصر ثمنه دم شهداء".

وأضاف "رحم الله شهداء مصر عندما حفروا قناة السويس، شهداء القناة مائة وعشرين ألف شهيد ربطوا العالم بأقصر طريق، والآن شهداء استقرار مصر وأمن أهلها".

وبحسب مصادر أمنية، استشهد 58 من قوات الشرطة خلال تبادل إطلاق النار بينهم ضباط بالعمليات الخاصة وآخرون في قطاع الأمن الوطني، خلال مُداهمة أمنية لإحدى البؤر الإرهابية على طريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأشارت الداخلية إلى مواصلة المداهمات وعمليات التمشيط للمناطق الصحراوية بالقرب من مسرح الهجوم بالتعاون بين قوات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي، وقوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة في العملية قرب الكيلو 135.