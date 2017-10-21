مدير معبد أبو سمبل: ألغينا «احتفالات تعامد الشمس» والأجانب تفهموا ذلك

التحرير

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انطفأت الأنوار وخيم الحزن على مسؤولي الآثار في منطقة أبو سمبل، بعد انتشار خبر استشهاد رجال الشرطة إثر مواجهة العناصر الإرهابية في الواحات، ما تسبب على أثره بإلغاء الاحتفالات الفنية التي تحدث مرتين في العام في ذكرى تعامد الشمس على المعبد.

وتقبلت الوفود الأجنبية هذا القرار، وأن يقتصر الأمر على مشاهدة المعبد من الداخل ورؤية ظاهرة التعامل فترة شروق الشمس، وقد سبق أن ألغيت الاحتفالات في فبراير من العام قبل الماضي بسبب الحداد الذي أعلنته الدولة على ضحايا الأقباط الذين ذبحوا في ليبيا.

ويقول حسام عبود مدير معبد أبو سمبل في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن هناك قرارا اتخذناه بإلغاء احتفال تعامد الشمس على معبد أبو سمبل نظرًا للعملية الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم الاقتصار على تفقد لمعرض صور الإيطال السويسري المشترك، ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس لكن دون احتفال.

وأشار إلى أن هناك وفودا أجنبية جاءت إلى مصر خصيصًا لمشاهدة الظاهرة ولا يمكن تجاهلها لا سيما أنها لا تحدث بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الوفود الأجنبية متفهمة إلغاء الاحتفالات الفنية، لا سيما أننا أمام حادث أليم، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الاحتفالات في إحدى المرات السابقة عندما ذبح الأقباط في ليبيا، وأنه كان من ضمن أيام الحداد ظاهرة تعامد الشمس.

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وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس لم نشاهدها في إحدى المرات نظرًا لحدوث شبورة مائية غطت على شروق الشمس في فبراير 2015، مشيرًا إلى أن الوفود تنتظر وقت الشروق لرؤية الظاهرة، حيث إنه مع أول شعاع يخرج من الشمس يخترق المعبد وتنير ثلاثة تماثيل في قدس الأقداس في 22 فبراير و22 أكتوبر بداية موسم الحصاد والزراعة.

بنى معبد أبو سمبل الملك المصري رمسيس الثاني ابن الملك سيتي الأول، ووالدته هي الملكة المصرية تويا، ويعد أحد أهم ملوك الأسرة التاسعة عشرة الملقبة بأسرة "الرعامسة"، وقد حكم مصر من 1279 حتى 1213 قبل الميلاد، وتتعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعابد أبو سمبل مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.

وسبق أن تعرض معبد أبو سمبل عقب بناء السد العالى للغرق نتيجة تراكم المياه خلف السد العالى وتكون بحيرة ناصر، وبدأت الحملة الدولية لإنقاذ آثار أبو سمبل والنوبة ما بين أعوام 1964 و1968، عن طريق منظمة اليونسكو الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بتكلفة 40 مليون دولار.

وتخترق أشعة الشمس الممر الأمامى لمدخل معبد رمسيس الثانى بطول 200 متر حتى تصل إلى قدس الأقداس الذي يتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح، حيث تستغرق ظاهرة تعامد الشمس 20 دقيقة فقط فى ذلك اليوم.