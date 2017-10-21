"عصابة الحرباوي" سقطت في الطالبية بـ 25 طربة حشيش

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على عاطلين؛ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الطالبية.

وتبين أن "حامد العرباوي"، 31 سنة، ونجل شقيقه "إسلام"، 22 سنة، بصدد ترويج كمية من المخدرات على عملائهما.

وتم ضبطهما بأحد الأكمنة الأمنية وبحوزتهما 25 طربة حشيش، 61 تذكرة هيروين، ومبلغ 30 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.