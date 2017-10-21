28 أكتوبر.. سماع الشهود في محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس"

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع الشهود

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.