"الاقتصادية" تقضي بحبس الممثل القانوني لـ"زانوسي" 3 أشهر وكفالة 3 آلاف جنيه

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس "تامر.س"، الممثل القانوني لمركز خدمة وصيانة "زانوسي" 3 أشهر وكفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، لمخالفته قانون حماية المستهلك بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وجاء في الدعوى، أن المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك رصد إعلان على أحد القنوات الفضائية لشركة "زانوسي"، وقام الجهاز بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة

الداخلية للإستعلام عما اذا كان المركز المعلن مرخص له بالإعلان عن العلامة التجارية "زانوسي" من عدمه و التى أفادت بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" هي شركة "الكترولكس" وأن هذه العلامة تخضع

للحماية داخل مصر.

وأضافت الدعوى أن المشكو في حقه خالف قانون حماية المستهلك بشأن المواصفات القياسية بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات التي نصت على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، وهو ما خلفه المعلن في إعلانه المنشور.