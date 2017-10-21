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ضبط «مستريح العطور» لاستيلائه على 4 ملايين من المواطنين بالإسكندرية

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ضبط «مستريح العطور» لاستيلائه على 4 ملايين من المواطنين بالإسكندرية ضبط «مستريح العطور» لاستيلائه على 4 ملايين من المواطنين بالإسكندرية

التحرير

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تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط "مستريح" جديد يعمل في مجال العطور؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على 3 ملايين و800 ألف جنيه لتشغيلها في مجال العطور مقابل فائدة 5% لكنه تهرب ولم يقم بالسداد.

وكشفت التحريات أن المتهم "م. ع."، 28 سنة، تاجر عطور، هارب من 5 قضايا (تبديد - ضرب)، تلقى المبالغ سالفة الذكر بزعم توظيفها في تجارة العطور مقابل نسبة ربح شهرية قدرها  5%  إلا أنه سددها لفترة ثم انقطع، وأنه يتخذ من منطقة سيدي جابر مسرحًا لنشاطه.

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أمكن ضبطه بأحد الأكمنة، وبحوزته 3400 جنيه، وهاتف محمول، وأقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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