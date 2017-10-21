ضبط «مستريح العطور» لاستيلائه على 4 ملايين من المواطنين بالإسكندرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط "مستريح" جديد يعمل في مجال العطور؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على 3 ملايين و800 ألف جنيه لتشغيلها في مجال العطور مقابل فائدة 5% لكنه تهرب ولم يقم بالسداد.

وكشفت التحريات أن المتهم "م. ع."، 28 سنة، تاجر عطور، هارب من 5 قضايا (تبديد - ضرب)، تلقى المبالغ سالفة الذكر بزعم توظيفها في تجارة العطور مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 5% إلا أنه سددها لفترة ثم انقطع، وأنه يتخذ من منطقة سيدي جابر مسرحًا لنشاطه.

شاهد أيضا

أمكن ضبطه بأحد الأكمنة، وبحوزته 3400 جنيه، وهاتف محمول، وأقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.