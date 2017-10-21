«الإسكان»: تأجيل مراسم افتتاح مدينة العلمين الجديدة

التحرير

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قال المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب وزير الإسكان لقطاع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم تأجيل مراسم وضع حجر أساس مدينة العلمين الجديدة، الذي كان من المقرر له اليوم السبت في ذكرى الاحتفال بمرور 75 عاما على معركة العلمين.

وأضاف عبد العزيز، لـ«التحرير» أنه سيتم تحديد موعد جديد لمراسم وضع حجر أساس المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع: "المدينة ستغير طبيعة الساحل الشمالي بالكامل، فطوال الوقت كان الساحل مكونا من كومباوندات تعمل 3 أشهر في الصيف، وسيتحول إلى منطقة مستدامة وسيشهد تطورا ثقافيا وحضاريا وتعليميا".

وأوضح مساعد نائب وزير الإسكان لقطاع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المنتظر أن يتم توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء 20 برجًا، من ضمنها أطول برج في إفريقيا وهو مكون من 38 طابقًا.

ويأتي هذا التأجيل بعد الحادث الإرهابي الذى حدث أمس بالواحات بالصحراء الغربية وراح ضحيته عدد من قوات الشرطة خلال اشتباكهم مع عدد من العناصر الإرهابية.

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يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقام على مساحة 48 ألف فدان باستثمارات 40 مليار جنيه، ومن المقرر أن تستوعب المدينة من 3 إلى 4 ملايين نسمة بعد الانتهاء من تنفيذها، وتعمل بها 21 شركة لتنفيذ 15 برجا سكنيا إداريا تجاريا، و7 بحيرات، ومنطقة تجارية ترفيهية، وتضم أطول ممشى سياحى عالمى عام على شاطئ البحر، على أن تضم مناطق سكنية بها 5 آلاف وحدة إسكان اجتماعى ومتميز كمرحلة أولى بالمدينة، منها 2000 وحدة يتم تشطيبها حاليا، وستكون بها جامعة أهلية ومنطقة أبحاث، ومنطقة صناعية، وقد وضعت مخططات المدينة لتصبح أول مدينة صديقة للبيئة.

وستضم المدينة عددا من الفنادق السياحية، وتبلغ مساحة منطقة الفنادق بالمدينة نحو 296 فدانًا وتشمل 15 فندقًا، ويوفر المشروع 140 ألف فرصة عمل من خلال توافر نحو 20 ألف غرفة فندقية تعمل على مدى العام، كما تم تخصيص 400 فدان لمركز الخدمات الإقليمية، الذى يضم نوادى رياضية، ومراكز تجارية ومنافذ بيع ومعارض وملاهى ومجمع سينمات ومسارح.

كما أن هناك منطقة صناعية تقدر بنحو 9 آلاف فدان، وتم البدء فى تنفيذ أعمال الطرق بها، من خلال التنسيق مع المستثمرين الصناعيين لبدء العمل.