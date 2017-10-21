قطع الكهرباء عن شرق كوم أمبو لمدة شهر بسبب أعمال الصيانة

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قرر قطاع كهرباء أسوان، قطع التيار الكهربائي عن مناطق شرق مدينة كوم أمبو يوميا من الـ11 صباحا وحتى الـ5 مساء، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من غدٍ الأحد؛ لإجراء أعمال صيانة.

وقالت المهندسة حكمت أبوزيد، مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء أسوان، إنه سيتم إجراء أعمال صيانة بمحطة محولات رؤوف بمدينة كوم أمبو.

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وأضافت "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، أنه تم توفير مصدر تيار بديل لتغذية الأماكن الخدمية بالمدينة، وهي مستشفى كوم أمبو المركزي، مركز الشرطة ومجلس المدينة ومرفق المياه حتى لا تتأثر مصالح المواطنين.