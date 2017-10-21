الشرطة الألمانية تقبض على مشتبه به في اعتداء الطعن في ميونخ

ميونخ (ألمانيا) - (د ب أ):

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به عقب اعتداء الطعن، الذي وقع صباح اليوم السبت، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وبحسب بيانات الشرطة، قام المهاجم بالطعن في خمسة أماكن، وأصاب أربعة أشخاص بإصابات طفيفة.

وذكرت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن من بين الأماكن التي تواجد فيها المهاجم ميدان روزنهايم وميدان باولان وشارع شتدندلرشتراسه.

وذكرت الشرطة أن اعتداءات الطعن نفذها على الأرجح مهاجم منفرد في الأربعينيات من العمر.

وأوضحت الشرطة أن سلطات الأمن تبحث حاليا على نحو مكثف عن المهاجم.

وسُمعت في كافة أرجاء المدينة صفارات إنذار سيارات الشرطة.

وترجح الشرطة أن المهاجم يتحرك مستقلا دراجة سوداء، مضيفة أنه يرتدي سروالا رماديا وسترة رياضية خضراء حاملا حقيبة ظهر مثبت بها حصيرة تخييم.

وناشدت الشرطة وقوات الإطفاء المواطنين عبر "تويتر" البقاء في منازلهم وتجنب التواجد في الأماكن التي وقع فيها الاعتداء.

يذكر أن ألمانيا شهدت هجومي طعن في هامبورج ومدينة فوبرتال إلبرفيلد غربي ألمانيا في شهري يوليو وأغسطس الماضيين على التوالي، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.