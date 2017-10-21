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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم على مسجد للشيعة في كابول إلى 56 شخصًا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم على مسجد للشيعة في كابول إلى 56 شخصًا

12:38 م السبت 21 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم على مسجد للشيعة في كابول إلى 56 شخصًا

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم على مسجد للشيعة في كابول

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤول اليوم السبت أن عدد القتلى في هجوم انتحاري على مسجد للشيعة في كابول ارتفع إلى 56 شخصًا.

وقال هداية الله حافظ، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية "الآن نعرف أن 56 شخصا قتلوا".

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن هناك 39 شخصا قتلوا.

وأضاف حافظ أن 55 آخرين أصيبوا في الانفجار.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قد أعلن مسؤوليته اليوم السبت عن الهجوم الدموي على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التنظيم السني المتطرف فى بيان نقله موقع إخبارى متشدد اليوم إن الهجوم نفذه جهادى انتحاري يدعى ابوعمار التركماني.

وكان هذا الهجوم على مسجد كابول، احد هجومين على مسجدين وقعا أمس الجمعة، وكان انتحاري آخر وراء الهجوم على مسجد في اقليم غور غربى افغانستان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا.

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