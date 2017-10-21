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"الصحة": ارتفاع ضحايا حادث المحور لـ5 وفيات و11 مصابًا

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مصراوي Masrawy

"الصحة": ارتفاع ضحايا حادث المحور لـ5 وفيات و11 مصابًا

12:54 م السبت 21 أكتوبر 2017

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد ضحايا حادث انقلاب سيارتين من أعلى محور 26 يوليو، ارتفع إلى 5 وفيات و11 مصابا.

وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن حالتين من بين المصابين في حالة خطيرة؛ جراء إصابتهم بنزيف في المخ، وهما حاليا في غرفة العمليات، مشيرا إلى أنه تم نقل حالات الإصابة والوفيات إلى مستشفيات بولاق الدكرور والهرم وزايد المركزي.

جاء ذلك إثر تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو مما أدى إلى انقلابهما في الأرض الزراعية أسفل المحور.

وتراوحت باقي الإصابات ما بين كسور، واشتباهات كسور، وسحجات، وكدمات، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسد، بحسب متحدث الصحة.

وأوضح مجاهد أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، وجه بسرعة استخراج تصاريح الدفن للحالات الخمسة، موضحا أنه تم التعرف على هويتهم جميعا. ​

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