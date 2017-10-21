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"شفيق" عن حادث الواحات: لا تتعجلوا الانتقام قبل أن تستوعبوا ما دار

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مصراوي Masrawy

"شفيق" عن حادث الواحات: لا تتعجلوا الانتقام قبل أن تستوعبوا ما دار

12:52 م السبت 21 أكتوبر 2017

الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية

كتب- ياسمين محمد:

استنكر الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع بالأمس، متسائلًا: "ما هذا الذي يحدث لأبنائنا؟، هم على أعلى مستويات الكفاءة، هل ظلمتهم الخيانة، أم ضعف التخطيط لهم، أم كل الأسباب مجتمعة؟".

وقال شفيق: "أرجوكم لا تتعجلوا في الانتقام قبل أن تستوعبوا وتفهموا حقيقة ما دار أمس على أرض بلدنا الجريح في عمقه، أرجوكم أدركوا أن ما حدث لم يكن مجرد اغتيال كمين منعزل، ولا هو مهاجمة بنك في مدينة حدودية، أبدًا - لمن لا يفهم ولمن لا يريد أن يفهم – ما دار كان عملية عسكرية كاملة، أديرت ظلمًا، ضد أكثر أبنائنا كفاءة ومقدرة وإخلاصًا.

وأضاف: "عفوًا، لا أستطيع أن أنطق أو أكتب عزاءً لأسر أبنائنا، أحبائنا الشهداء، فالكارثة مروعة، والعزاء لمصر، ولكل محب لمصر.

كان مصدر أمني بوزارة الداخلية، صرح أن عدد الضباط الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، أمس الجمعة، ارتفع إلى 23 ضابطًا "7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة"، بالإضافة إلى 35 مجندًا.​

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