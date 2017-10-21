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الأرصاد: طقس الأحد "معتدل".. والعظمى بالقاهرة 27

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد "معتدل".. والعظمى بالقاهرة 27

12:52 م السبت 21 أكتوبر 2017

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت: من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فخفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فين مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 27

وسط الدلتا 20 27

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 26

السلوم 17 25

سيوة 15 27

بورسعيد 21 26

دمياط 19 27

العريش 17 26

رفح 16 26

الإسماعيلية 16 29

السويس 17 29

رأس سدر 19 27

نخل 13 26

نويبع 23 30

طابا 16 26

كاترين 12 26

الطور 20 27

شرم الشيخ 24 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 20 28

الفيوم 20 27

بني سويف 20 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 16 31

قنا 18 32

الأقصر 19 33

أسوان 19 34

أبوسمبل 18 31

الوادي الجديد 20 31

شلاتين 21 31

أبو رماد 22 30

رأس حدربة 23 29

حلايب 23 29

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