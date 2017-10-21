"القوى العاملة": صرف 267 ألف ريال سعودي مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القاهرة- أ. ش. أ.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات ورثة مواطن مصري توفي بالمملكة، بلغت 267 ألفا و890 ريالا سعوديا.

كان الوزير كلف المكتب بجدة بمتابعة مستحقات المواطنة "م. م. م" زوجة المواطن "محمد. م. أ"، الذي توفي منذ خمسة أشهر، وكان يعمل لدى شركة للفنادق المحدودة بجدة لمدة تزيد عن 21 عاما، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا من الملحق العمالي بجدة ياسر غازي، أشار فيه لتواصله مع مدير الموارد البشرية بالشركة لسرعة صرف مستحقات المواطن عن فترة خدمته، ومبلغ التأمين.

وطلب "غازي" ضرورة إحضار زوجته وكالة شرعية مصدقة من السفارة السعودية بالقاهرة حتى يتمكن من استخراج شيك بالمستحقات لجميع الورثة بناءً على تلك الوكالة.

وأضاف: "بعد التواصل والمتابعة على مدار أكثر من شهرين بين المكتب ومسئولي الإدارة المالية بالشركة تم بموجب الوكالة الشرعية، استخراج شيكين الأول بقيمة 66 ألفا و146 ريالا مستحقات نهاية الخدمة، والثاني بقيمة 201 ألف و744 ريالا سعوديا عن وثيقة التأمين الجماعية للعاملين على رأس العمل، بقيمة تتجاوز مليون وربع المليون جنيه مصري لجميع الورثة.​