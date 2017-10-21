فتح ممرين بمطار القاهرة بعد انتهاء أعمال الصيانة

كتب - طه عبيد:

فتحت شركة ميناء القاهرة الجوي، حركة الملاحة الجوية بالممرين R05 right و L53، الموجودين أمام صالة رقم 4، والمخصصة للطائرات الخاصة، بعد انتهاء عمليات الصيانة والتجديدات بهما والتي استمرت 3 أيام .

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنه تم إصدار إعلان طيارين بعودة الممرين للعمل أمام حركة الملاحة الجوية؛ تمهيدا لبدء عمليات الهبوط والإقلاع بهما، عقب انتهاء عمليات الصيانة والتي بدأت الأربعاء الماضي واستمرت 3 أيام .

وأضافت المصادر، أن عمليات التجديد جاءت بعد موافقة سلطة الطيران المدني برئاسة المهندس هاني العدوي، على اجراء عمليات الصيانة والتجديد للممرين ضمن خطة وزراة الطيران المدني برئاسة شريف فتحي، لتجديد وتنظيم الخدمات المقدمة للطائرات والركاب بالمطارات.