أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فتح ممرين بمطار القاهرة بعد انتهاء أعمال الصيانة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتح ممرين بمطار القاهرة بعد انتهاء أعمال الصيانة

12:46 م السبت 21 أكتوبر 2017

فتح ممرين بمطار القاهرة بعد انتهاء أعمال الصيانة

أرشيفية

كتب - طه عبيد:

فتحت شركة ميناء القاهرة الجوي، حركة الملاحة الجوية بالممرين R05 right و L53، الموجودين أمام صالة رقم 4، والمخصصة للطائرات الخاصة، بعد انتهاء عمليات الصيانة والتجديدات بهما والتي استمرت 3 أيام .

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنه تم إصدار إعلان طيارين بعودة الممرين للعمل أمام حركة الملاحة الجوية؛ تمهيدا لبدء عمليات الهبوط والإقلاع بهما، عقب انتهاء عمليات الصيانة والتي بدأت الأربعاء الماضي واستمرت 3 أيام .

وأضافت المصادر، أن عمليات التجديد جاءت بعد موافقة سلطة الطيران المدني برئاسة المهندس هاني العدوي، على اجراء عمليات الصيانة والتجديد للممرين ضمن خطة وزراة الطيران المدني برئاسة شريف فتحي، لتجديد وتنظيم الخدمات المقدمة للطائرات والركاب بالمطارات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيئة: إطلاق "صقور شاهين" المضبوطة بمطار القاهرة

    أخبار

  • مطار القاهرة يتسلم جائزة السلامة الجوية الدولية

    أخبار

  • مطار القاهرة يتسلم جائزة السلامة الجوية الدولية

    أخبار

  • غدا.. إغلاق ممرين بمطار القاهرة​ لأعمال الصيانة

    أخبار

إعلان

0720a792b5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية