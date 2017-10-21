"تعليم القاهرة": عودة طلاب "اليابانية" لمدارسهم الأصلية وكأن شيئًا لم يكن

كتبت- ياسمين محمد:

قررت فريدة مجاهد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عودة جميع الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، لمدارسهم الأصلية.

وقالت، المديرية في بيان، اليوم السبت: "يحق لجميع الطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية العودة إلى مدارسهم الأصلية دون أدنى ضرر وكأن شيئًا لم يكن".

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، تأجيل الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية لأجل غير مسمى، وإعادة النظر في قواعد قبول الطلاب والمعلمين، واعتبار كل الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين "كأن لم تكن".

وأكد الوزير أنه لن يضار أي طالب تم قبوله بالمدارس اليابانية، وسيعود المحولون إلى مدارسهم الأصلية، أما المستجدون فسيتم توزيعهم على المدارس التجريبية المحيطة وفق شروط السن المعتمدة، حتى إن كان فوق الكثافة.​