أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"تعليم القاهرة": عودة طلاب "اليابانية" لمدارسهم الأصلية وكأن شيئًا لم يكن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تعليم القاهرة": عودة طلاب "اليابانية" لمدارسهم الأصلية وكأن شيئًا لم يكن

12:30 م السبت 21 أكتوبر 2017

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قررت فريدة مجاهد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عودة جميع الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، لمدارسهم الأصلية.

وقالت، المديرية في بيان، اليوم السبت: "يحق لجميع الطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية العودة إلى مدارسهم الأصلية دون أدنى ضرر وكأن شيئًا لم يكن".

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، تأجيل الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية لأجل غير مسمى، وإعادة النظر في قواعد قبول الطلاب والمعلمين، واعتبار كل الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين "كأن لم تكن".

وأكد الوزير أنه لن يضار أي طالب تم قبوله بالمدارس اليابانية، وسيعود المحولون إلى مدارسهم الأصلية، أما المستجدون فسيتم توزيعهم على المدارس التجريبية المحيطة وفق شروط السن المعتمدة، حتى إن كان فوق الكثافة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد تأجيلها بقرار رئاسي.. القصة الكاملة للمدارس اليابانية (تايم لاين)

    أخبار

  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطه لـ"التعليم" عن تأجيل الدراسة في"المدارس

    أخبار

  • وزير التعليم يبحث مع مسئولة بالسفارة الأمريكية سبل التعاون المشترك

    أخبار

  • قرار وزير التعليم بتأجيل "المدارس اليابانية" بين مؤيد ومعارض (تقرير)

    أخبار

إعلان

9234d880ee.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية