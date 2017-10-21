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ضبط تاجر عطور استولى على 3.8 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط تاجر عطور استولى على 3.8 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

12:54 م السبت 21 أكتوبر 2017

ضبط تاجر عطور استولى على 3.8 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، في القبض على تاجر عطور بمنطقة سيدي جابر، لنصبه واحتياله على مواطنين والاستيلاء منهم على 3 ملايين و800 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة العطور.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من المدعو "أ.أ.س" 35 عامًا، مقيم بمحرم بك و3 آخرين ضد المدعو "م.ع.أ" 28 عامًا، تاجر عطور، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين من التحريات أن المتهم تلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها 3.8 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة العطور مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 5 %، غير أنه أعطاهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع ولم يرد أصل المبالغ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم محكوم عليه في عدد 5 قضايا "تبديد - ضرب" منهم القضية جنح قسم الهرم - بأمن الجيزة "تبديد" غيابيًا بالحبس لمدة 6 شهور.

وأكدت التحقيقات أن المتهم تلقى أموالاً من المبلغين وغيرهم من المواطنين (جارى تحديدهم) متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم سيدي جابر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ألقى القبض على المتهم وبحوزته 3400 جنيه وهاتف محمول، واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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