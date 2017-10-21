سرقة أجهزة طبية من مستشفى الزقازيق العام

الشرقية – فاطمة الديب:

تقدم مدير مستشفى الزقازيق العام في الشرقية، اليوم السبت، ببلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، يتهم فيه مجهولين بسرقة بعض المعدات والأجهزة الطبية من المستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "خالد محمد بهاء الدين" مدير مستشفى الزقازيق العام، بأنه أثناء وجوده بالمستشفى لمباشرة عمله، أخبره المدعو "محمد إبراهيم" مسؤول العهدة بالمستشفى، بسرقة بعض المُعدات الطبية ومِنظار حنجري خاص بالأطفال، من قِبل مجهولين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19265 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.