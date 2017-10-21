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جنازة عسكرية للنقيب إسلام مشهور شهيد الواحات بمسقط رأسه في طنطا

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مصراوي Masrawy

جنازة عسكرية للنقيب إسلام مشهور شهيد الواحات بمسقط رأسه في طنطا

12:48 م السبت 21 أكتوبر 2017

جنازة عسكرية للنقيب إسلام مشهور شهيد الواحات بمسقط رأسه في طنطا

النقيب إسلام مشهور

الغربية - مروة شاهين:

قال مصدر مقرب من أسرة الشهيد النقيب إسلام مشهور، ضابط العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، إن جنازته ستشيع من مسقط رأس عائلته بقرية منشية جنزور، بمركز طنطا ظهر اليوم.

ومن المقرر أن تنظم للشهيد جنازة عسكرية يشارك فيها اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم الشناوي، مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ونواب البرلمان والأهالي، ويشيع الجثمان من المسجد الكبير بالقرية، ثم دفنه بمقابر العائلة.

يذكر أن الشهيد غير متزوج، وله 3 أشقاء، أكبرهم أحمد، ضابط بالشرطة، بالإضافة إلى بنتين، ويقيم مع أسرته في القاهرة، ويأتي إلى القرية على فترات لزيارة أقاربه.

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