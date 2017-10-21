مصادر: الطب الشرعي والنيابة تعاينان جثامين شهداء الواحات بمستشفى مدينة نصر

كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة، إن فريقًا من مصلحة الطب الشرعي يرافقه فريق من نيابة أمن الدولة العليا، وصل مستشفى الشرطة بمدينة نصر؛ لمعاينة جثامين شهداء اشتباكات الكيلو 135 بالواحات.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن تواصل جهودها في تمشيط المنطقة بالكامل؛ للعثور على ضباط مفقودين تزامنًا مع نقل الجثامين إلى مستشفيات الشرطة (العجوزة -مدينة نصر).

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأضافت الوزارة -في بيان لها-أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.