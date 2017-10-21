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السودان: قدمنا لمصر وإثيوبيا رؤية لقضايا استراتيجية حول سد النهضة

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السودان: قدمنا لمصر وإثيوبيا رؤية لقضايا استراتيجية حول سد النهضة السودان: قدمنا لمصر وإثيوبيا رؤية لقضايا استراتيجية حول سد النهضة

التحرير

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قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى: إن "وزارته قدمت لوزراء المياه في وإثيوبيا، خلال اجتماعهم المشترك الأخير الذي عقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رؤية لبعض القضايا الاستراتيجية غير المتفق عليها، على أن نعود الاجتماع مرة أخرى بعد أسبوعين، للوصول لاتفاق حول هذه القضايا".

وأوضح "موسى" في تصريح لبرنامج "صدى الأحداث" عبر إذاعة "أمدرمان" القومية اليوم السبت، أن وزارته قدمت رؤية خلال الاجتماع مع وزراء المياه الإثيوبي والمصري في أديس أبابا، حول ثلاث أو أربع قضايا، بسد النهضة".

وأضاف "تم الاتفاق على انعقاد اجتماع آخر بعد أسبوعين، ليجري الوزيران، الإثيوبي والمصري، المزيد من التشاورات حول هذه الرؤية مع حكوماتهم، حتى نصل لاتفاق لهذه القضايا".

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في سياق متصل، أكد الوزير السوداني أن القضايا التي سيتشاور عليها الوزيران، تمثل قضايا استراتيجية تتصل بكيفية إدارة ملء السد قبل التشغيل في مرحلته الأولى وفي الثانية وفي مرحلته الأخيرة.

كان وزراء المياه في الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر)، قاموا بزيارة سد النهضة الإثيوبي قبل أيام، للوقوف حول مجريات بناء سد النهضة قبل اجتماعهم الذي أقيم في أديس أبابا يوم الأربعاء الفائت.

جدير بالذكر أن مصر عارضت بناء السد الإثيوبي في بادئ الأمر منذ الإعلان عنه قبل 6 سنوات من قبل الإثيوبية، وذلك لحجم السد الكبير الذي يسع ملء 74 مليار متر مكعب في العام، وذلك نظرًا لتأثيره على الحصة السنوية التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب.

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التحرير

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