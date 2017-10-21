خبير أمني: مصر تتعرض لحرب يمكنها إسقاط أقوى دولة بالعالم

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قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي: إن "هناك محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة"، موضحًا أن تنظيم داعش الإرهابي هو النسخة المُعدلة من تنظيم القاعدة.

وأضاف "صابر" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، "الإرهاب فشل في تحيق أهدافه، ومصر فى حالة حرب.. حرب تستطيع أن تسقط أقوى دولة فى العالم ويجب على الشعب المصري أن يعي ذلك".

وتابع: "هذه الحرب تستخدم فيها كافة الوسائل، وحتى الآن هي حرب فاشلة ولم تحقق أي أهداف وأبرزها إسقاط الدولة والقوات المسلحة مثلما حدث في دول كثيرة".

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واستكمل الخبير الأمني "قواتنا المسلحة سيطرت بالكامل على تحركات التنظيمات الإرهابية، وحصرها في مساحة لا تتعدى 1.5 كيلومتر من مساحة شمال سيناء، ما دفع تلك المنظمات إلى محاولة نقل مسرح العمليات إلى منطقة أخرى لتشتيت جهود الأجهزة الأمنية، والضغط على الدولة من جميع الاتجاهات".