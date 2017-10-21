أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

خبير أمني: مصر تتعرض لحرب يمكنها إسقاط أقوى دولة بالعالم

Google+ Print
خبير أمني: مصر تتعرض لحرب يمكنها إسقاط أقوى دولة بالعالم خبير أمني: مصر تتعرض لحرب يمكنها إسقاط أقوى دولة بالعالم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي: إن "هناك محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة"، موضحًا أن تنظيم داعش الإرهابي هو النسخة المُعدلة من تنظيم القاعدة.

وأضاف "صابر" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، "الإرهاب فشل في تحيق أهدافه، ومصر فى حالة حرب.. حرب تستطيع أن تسقط أقوى دولة فى العالم ويجب على الشعب المصري أن يعي ذلك".

وتابع: "هذه الحرب تستخدم فيها كافة الوسائل، وحتى الآن هي حرب فاشلة ولم تحقق أي أهداف وأبرزها إسقاط الدولة والقوات المسلحة مثلما حدث في دول كثيرة".

شاهد أيضا

واستكمل الخبير الأمني "قواتنا المسلحة سيطرت بالكامل على تحركات التنظيمات الإرهابية، وحصرها في مساحة لا تتعدى 1.5 كيلومتر من مساحة شمال سيناء، ما دفع تلك المنظمات إلى محاولة نقل مسرح العمليات إلى منطقة أخرى لتشتيت جهود الأجهزة الأمنية، والضغط على الدولة من جميع الاتجاهات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل