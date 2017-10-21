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ملك الأردن وأمير الكويت يعزيان السيسي في ضحايا حادث الواحات

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مصراوي Masrawy

ملك الأردن وأمير الكويت يعزيان في ضحايا حادث الواحات

12:29 م السبت 21 أكتوبر 2017

ملك الأردن وأمير الكويت يعزيان السيسي في ضحايا حادث الواحات

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان / الكويت – (أ ش أ):

بعث كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حادث الاشتباكات، الذي وقع بين قوات الأمن المصرية ومسلحين إرهابيين بمنطقة الواحات في محافظة الجيزة، وأودى بحياة العديد من الضحايا من قوات الأمن وإصابة آخرين.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي فقد أعرب الملك عبدالله الثاني - في البرقية - عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي نفذته عصابات إجرامية، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة ، والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته.

كما أعرب العاهل الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد أمير الكويت -حسب وكالة الأنباء الكويتية - وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومعربا عن استنكارها وإدانتها الشديدة للأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه الخلايا الإرهابية والتي تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.

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