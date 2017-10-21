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تنكيس علم سارية الديوان الملكي الأردني حدادا على ضحايا حادث الواحات

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مصراوي Masrawy

تنكيس علم سارية الديوان الملكي الأردني حدادا على ضحايا حادث الواحات

12:24 م السبت 21 أكتوبر 2017

تنكيس علم سارية الديوان الملكي الأردني حدادا على ضحايا حادث الواحات

تنكيس علم سارية الديوان الملكي الأردني

عمان - (أ ش أ):

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي من صباح هذا اليوم وحتى الساعة السادسة مساء من اليوم نفسه، حدادا على ضحايا قوات الأمن، الذين استشهدوا جراء الاشتباكات مع مسلحين إرهابيين بمنطقة الواحات في محافظة الجيزة، يوم أمس الجمعة.

واستشهد وأصيب عدد من ضباط وأفراد الشرطة خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية على طريق الواحات البحرية في الصحراء الغربية.

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Asha

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