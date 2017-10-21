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تأجيل الطعن على قرار عزل وكيلي مؤسسي حزب فرسان مصر لـ 20 يناير

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مصراوي Masrawy

تأجيل الطعن على قرار عزل وكيلي مؤسسي حزب فرسان لـ 20 يناير

12:28 م السبت 21 أكتوبر 2017

تأجيل الطعن على قرار عزل وكيلي مؤسسي حزب فرسان مصر لـ 20 يناير

المستشار أحمد أبو العزم

كتب - محمود الشوربجي:

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من شفيق محمود علي البنا، والذي يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض التعديلات التي أجراها حزب فرسان مصر المتضمنة عزل وكيلي المؤسسين للحزب، لجلسة 20 يناير المقبل.

اختصم الطعن رقم ٤٣٦٤٥ لسنة ٦٠ قضائية عليا، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته.

ذكر الطعن أن الجمعية العمومية لحزب فرسان مصر اجتمعت في 23 مارس 2014، وانتهت إلى عزل وكيلي المؤسسين للحزب وتم اخطار لجنة شئون الأحزاب بالطلب رقم 2010، لإرفاق محضر الجمعية العمومية، وما انتهت إليه من قرارات إلا أن اللجنة قامت بحفظ الطلب، وذلك في جلستها المؤرخة 2 يونيو 2014، وكذلك قررت اللجنة في جلستها المؤرخة في 14 مايو 2014 في الطلب رقم ١٩٩٢ لسنة 2014 التأشير بسجلات الحزب بما اتفق عليه وكيلي المؤسسين للحزب من تعيين عبد الرافع درويش رئيساً للحزب، وكمال خليفة عبد الرحمن نائبًا للرئيس.

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