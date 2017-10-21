الإدارية العليا تؤجل الطعن على تأسيس حزب الشباب المصري لجلسة 20 يناير
الإدارية العليا تؤجل الطعن على تأسيس حزب الشباب المصري لجلسة 20 يناير
12:24 م السبت 21 أكتوبر 2017
كتب - محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والمطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب "الشباب المصري"، لجلسة 20 يناير المقبل.
جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم 13843 لسنة 59 قضائية عليا.
وقال إن اللجنة قررت عدم قبول الإخطار المقدم من الحزب، وتم عرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
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