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تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال "سعودي" لـ11 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل طعن لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال "سعودي" لـ11 نوفمبر

12:22 م السبت 21 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا، المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة "سعودي ماركت"، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودي"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

وقال التقرير إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي مالك سلسلة محلات "سعودي" للإخوان.

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مصراوي Masrawy

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