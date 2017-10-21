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النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الحادث الإرهابي بالواحات

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مصراوي Masrawy

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الحادث الإرهابي بالواحات

12:21 م السبت 21 أكتوبر 2017

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الحادث الإرهابي بالواحات

النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

كتب- طارق سمير:

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات أمس "الجمعة" والذي أسفر عن سقوط عشرات الضباط وأفراد الشرطة ما بين شهداء ومصابين أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية.

وانتقل فريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، لمناظرة جثامين الشهداء جراء الحادث الإرهابي، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

وطلبت النيابة بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، إلى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الهجوم الإرهابي على مأمورية لضباط الشرطة في منطقة الكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 58 شرطيًا (23 ضابط و35 مجند).

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