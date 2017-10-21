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أسوان: إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس تضامنًا مع شهداء الواحات

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أسوان: إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس تضامنًا مع شهداء الواحات أسوان: إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس تضامنًا مع شهداء الواحات

التحرير

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قرر مجدى حجازي محافظ أسوان، إلغاء الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية، وإلغاء افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل، تضامنًا مع شهداء الشرطة البواسل.

وأكد اللواء مجدى حجازي أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع وزيرى الثقافة والآثار اللذان سيرافقانه لحضور ظاهرة التعامد بمدينة أبو سمبل السياحية، موضحًا أنه سيتم اقتصار الأنشطة على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس صباح 22 أكتوبر الجارى فقط وسط الوفود السياحية من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى المجموعات الزائرة من المصريين وأهل أسوان وأبو سمبل. 

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وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على التضامن مع شهداء الشرطة الذين استشهدوا أمس في منطقة الواحات أثناء تعقبهم لمجموعة من الإرهابيين. 

وأعرب محافظ أسوان عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهداء في هذا الحادث الإرهابى الغاشم، مؤكدًا أن استهداف أرواح الأبرياء الآمنيين بهذا الحادث الجبان يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم والأعراف الإنسانية، وهو الذى لن يثني عن استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة لتحقيق الاستقرار والنماء والمستقبل الواعد لأبنائها.

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