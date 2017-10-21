«أودي» تكشف رسميا عن «A7» بنسختها لعام 2019 (صور)

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كشفت شركة "أودي" الألمانية العملاقة عن سيارتها السيدان الفاخرة الجديدة "A7”، بعد أن قامت بعدد من التعديلات الجوهرية والشكلية في النسخة الخاصة بعام 2018 من السيارة.

وبحسب موقع "أوتو بلوج" المتخصص في السيارات، فإن الشركة الألمانية زودت "A7" بمحرك ذي سعة 3000 CC مزود بقدرات للتعامل مع الهجين ويحتوي على 6 سلندر "V6"، وهو قادر على ضخ قوة حصانية مقدارها 340، ويستطيع الوصول إلى السرعة 100 كم/ ساعة في زمن 5.3 ثانية فقط.

وعدلت الشركة الألمانية من الشكل الخارجي للسيارة، بحيث باتت تتمتع بانسيابية أكبر وشكل أكثر قدرة على استقطاب مجموعة من الفئات المتعلقة بالسيارات السيدان الفاخرة.