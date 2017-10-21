سفير الاتحاد الأوروبي: نساند مصر ضد الإرهاب

القاهرة – (أ ش أ):

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ايفان سوركوس، إن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في حربها ضد الإرهاب.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في تغريدة له على تويتر،عن خالص التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا ذويهم في حادث الواحات الإرهابي، دفاعا عن البلاد ضد الإرهاب.