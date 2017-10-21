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سفير الاتحاد الأوروبي: نساند مصر ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

سفير الاتحاد الأوروبي: نساند ضد الإرهاب

12:16 م السبت 21 أكتوبر 2017

سفير الاتحاد الأوروبي: نساند مصر ضد الإرهاب

سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ايفان سوركوس

القاهرة – (أ ش أ):

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ايفان سوركوس، إن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في حربها ضد الإرهاب.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في تغريدة له على تويتر،عن خالص التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا ذويهم في حادث الواحات الإرهابي، دفاعا عن البلاد ضد الإرهاب.

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Asha

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