قرقاش: قطر تتخبّط بين رضا واشنطن ووّد طهران..و"انتهازيتها باتت مكشوفة"

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن "انتهازية الدوحة باتت مكشوفة"، وأن قطر تتخبط بين مناشدة رضا الولايات المتحدة الأمريكية ووِدّ إيران.

وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع تويتر، "مجددا تتخبط الدوحة في تناقضاتها، تنشد رضا واشنطن وودّ طهران، حالة الاضطراب لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم جيرانها، الانتهازية أصبحت مكشوفة".

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة أخرى، "إعلام قطر التابع يروج لتقاطع مصالح الرباعية مع إسرائيل في دعم الموقف الأمريكي بشأن إيران، والحقيقة أنه يبرِّر صمت الدوحة وتعاطفها مع طهران".

كان الوزير الإماراتي شدّد، في تغريدات سابقة، على أن قطر فشلت في فكّ أزمتها عبر الإعلام والتدويل وأن حل الأزمة الخليجية ليس "في نيويورك ولندن بل في الرياض"، مُشيرًا إلى أن "سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى والتطرف والإرهاب".

كمات لفت قرقاش إلى أن هناك "قناعة دولية متجذّرة بأن الأزمة القطرية ستطول، وأن حلّها إقليمي".

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وسط تعنّت من جانب الدوحة، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.