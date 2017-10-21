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أسوان تلغي احتفالات "تعامد الشمس" بأبوسمبل حدادا على شهداء الواحات

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مصراوي Masrawy

أسوان تلغي احتفالات "تعامد الشمس" بأبوسمبل حدادا على شهداء الواحات

12:10 م السبت 21 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، إلغاء مظاهر وأنشطة الاحتفال لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية، والتي كان مقررا تنظيمها على مدار اليوم والغد تضامنًا مع شهداء الشرطة البواسل في الواحات.

وأكد اللواء مجدي حجازي على أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع وزيري الثقافة والآثار اللذان يرافقانه لحضور ظاهرة التعامد بمدينة أبو سمبل السياحية، موضحًا أنه سيتم اقتصار الأنشطة على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس صباح 22 أكتوبر الجاري فقط وسط الوفود السياحية من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى المجموعات الزائرة من المصريين وأهل أسوان وأبو سمبل.

وأشار مجدي حجازي إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على التضامن مع شهداء الشرطة الذين استشهدوا أمس، في منطقة الواحات أثناء تعقبهم لمجموعة من الإرهابيين.

وأعرب محافظ أسوان عن خالص عزائه ومواساته لأسر الشهداء في الحادث الإرهابي الغاشم، مؤكدًا 

أن استهداف أرواح الأبرياء الآمنيين بهذا الحادث الجبان يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم والأعراف الإنسانية وهو الذي لن يثني عن استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة لتحقيق الاستقرار والنماء والمستقبل الواعد لأبنائها.

 

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