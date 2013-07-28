ماذا يريد الأهلي والزمالك والإسماعيلي في موسم الانتقالات؟

رغم إلغاء مسابقة الدوري الممتاز وعدم وضوح الرؤية بشأن الموسم الجديد، يسير موسم الانتقالات الصيفية في مصر بشكل طبيعي إلى حد ما خاصة في الثلاثي الكبير.

وتسعى فرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي لدعم صفوفها بشكل طبيعي في ظل مشاركتهم في البطولات الإفريقية والعربية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز شائعات موسم الانتقالات في مصر والتي قد ترتقي إلى إتمامها بالفعل في الأيام المقبلة.

الأهلي

أبرم الأهلي صفقتين من العيار الثقيل حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية هما أحمد خيري من الإسماعيلي وصبري رحيل ظهير الزمالك، إلا أن دعم هجوم الفريق يظل يشغل محمد يوسف المدير الفني.

الأهلي يريد تدعيم هجومه مع انطلاق مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتغيب لاعبيه محمد ناجي "جدو" وعماد متعب عن الملاعب لفترة طويلة للإصابة.

وقد يكون محمد زيكا مهاجم المقاولون العرب هو صفقة الأهلي الجديدة هذا الصيف، فاللاعب الشاب تألق مع ذئاب الجبل الموسم الماضي وذكرت تقارير أن بازل يراقبه.

زيكا نفى التوقيع للأهلي حتى الآن منتظرا رأي إدارة المقاولون العرب، إلا أن الزمالك دخل هو الآخر الصفقة وهو ما يهدد بتعطيلها.

أما دفاعيا، فشوقي السعيد مدافع الجونة أكد تلقيه عرضا من الأهلي بجانب الزمالك وسموحة.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ما يعطيه حق التوقيع لأي نادي يرغب في الانضمام له.

الزمالك

يسعى الزمالك جاهدا لدعم خط هجومه مع رحيل البوركينابي عبد الله سيسيه وتوقف مفاوضات التجديد لأحمد جعفر.

الزمالك ضم مهاجما مغمورا هم علي فريد لاعب المصرية للاتصالات، ولكنه يسعى للاطمئنان على خطه الأمامي بشكل أكبر مع انطلاق مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وربما يجد الفريق الأبيض ضالته في أحمد علي مهاجم الإسماعيلي.

فعلي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، ما يعطيه حق التوقيع لأي ناد يرغب في ضمه خلال يناير المقبل دون حصول الإسماعيلي على مقابل.

ولذلك أعلن الإسماعيلي عرض علي للبيع لأي ناد داخل أو خارج مصر.

وأكد مصدر مسؤول بالإسماعيلي لـFilGoal.com في وقت سابق أن النادي تلقى اتصالات من الزمالك لضم علي.

في الوقت نفسه يزاحم الزمالك غريمه الأهلي على ضم محمد زيكا مهاجم المقاولون العرب.

ويسعى أيضا لخطف شوقي السعيد مدافع الجونة في صفقة انتقال حر بعد التعاقد مؤخرا مع حمادة طلبة.

الإسماعيلي

طلب محمد وهبة المدير الفني للإسماعيلي التعاقد مع خمسة لاعبين هذا الصيف لدعم الفريق الموسم المقبل.

ويحاول وهبة دعم صفوفه بعد رحيل الثنائي الأبرز أحمد خيري وعمر جمال بنهاية الموسم بعد رفضهما تجديد التعاقد مع الفريق.

الإسماعيلي نجح هذا الصيف في ضم أحمد العش مدافع الأهلي، وجدد تعاقده مع محمد حمص قائد الفريق.

ووضع وهبة قائمة ضمت 5 لاعبين طلب من إدارة الدراويش ضمهم خلال الصيف هم أحمد دويدار وخالد قمر وعاشور التقي لاعبي الشرطة وعلاء علي لاعب الداخليه ومحمود عبد الحكيم لاعب المصري.

وحتى الآن تيسر مفاوضات الإسماعيلي بشكل جيد، حيث اتفق مع دويدار الذي كان هدفا للأهلي في الزمالك في وقت سابق على الانضمام لموسمين.