السجن المؤبد و10 و3 سنوات لثلاثة أشقاء في جريمة "ثأر" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، اليوم السبت، ثلاثة أشقاء، بالسجن المؤبد بحق الأول، والسجن لمدة 10 سنوات للثاني و3 سنوات للثالث؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4971 جنايات ثان العاشر لسنة 2016، بقتلهم شخص والشروع في قتل آخر، أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهم بمدينة العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، تلقت بلاغًا يفيد بقيام كلًا من "علي. ك. ر" وشقيقيه "عمر" و"أحمد"، بقتل المدعو "رضا.ع.إ.ع" والشروع في قتل "محمود.ع.أ"، فيما تبين من التحقيقات، إقدام المتهمون على جريمتهم؛ لاعتقادهم بقيام المجني عليه بقتل شقيقهم الرابع.

وتبين أن المتهمين انتظروا المجني عليه حتى خرج من السجن تنفيذًا لعقوبة السجن لمدة 3 سنوات في واقعة مقتل شقيقهم في مشاجرة بينهما، حيث تربصوا به وأصابوه فور خروجه بعدة أعيرة نارية أودت بحياته، وتم ضبطهم، وبالعرض عى النيابة العامة، قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات.