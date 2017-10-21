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بالصور..الجاكيت الطويل "تحت الركبة" عنوانك لهذا الشتاء

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مصراوي Masrawy

بالصور..الجاكيت الطويل "تحت الركبة" عنوانك لهذا الشتاء

12:11 م السبت 21 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

ألمانية تصمم ملابس رياضية فريدة للمحجبات - حوار

الألبوم التالى

ألمانية تصمم ملابس رياضية فريدة للمحجبات - حوار

كتبت- هاجر حاتم:

صيحة "الجاكيت" الطويل تحت الركبة هي المفضلة لدى الكثير من "الفاشونيستات" في موسم الشتاء، وكثيرًا ما يظهر هذا الستايل في "أزياء الشوارع".

يمكن ارتداء هذه الصيحة مع الجينز والكعب الـ flat، لمناسباتك العادية، أو مع "الجيب" القصيرة والكعب العالي لإطلالة كلاسيكية.

يفضل أن يكون هذا النوع من "الجاكيت" بالألوان الحيادية، حتى يتماشى مع أغلب ملابسك، مثل الأسود والبني الفاتح والرمادي.

ونستعرض لك بهذا الألبوم صيحة "الجاكيت" الطويل من موقع pinterest، وتنسيقها مع ملابسك، لتختاري ما يناسبك.

 

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