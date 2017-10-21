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لا تتذوق مياه المطر بعد الآن.. والسبب

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مصراوي Masrawy

لا تتذوق مياه المطر بعد الآن.. والسبب

12:11 م السبت 21 أكتوبر 2017

لا تتذوق مياه المطر بعد الآن.. والسبب

لا تتذوق مياه المطر بعد الآن.. والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

ينصح الخبراء بتجنب تذوق مياه المطر أو حتى شربه، والسبب يعود إلى احتوائه على كميات كبيرة من البكتيريا والأتربة الدقيقة.

وذكر موقع DW الألماني، أن الأصل في تكون مياه الأمطار هو تبخر الآبار والأنهار أو البحيرات، ويرتفع الماء إلى السماء ويبرد ثم يتكثف، ويسقط مرة أخرى على الأرض على شكل مطر.

وتحمل مياه الأمطار أثناء نزولها إلى الأرض على الكثير من المواد الضارة، من بينها بكتيريا وجسيمات أتربة دقيقة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء في الوسط المحيط بنا.

لذلك لابد من معالجة مياه المطر باستخدام التقنية المناسبة قبل شربه.

 

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مصراوي Masrawy

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