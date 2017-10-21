قرطام ينفي ما نشرته «أخبار اليوم» عن سبب استقالته من البرلمان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، الخبر المنشور في جريدة «أخبار اليوم»، اليوم، السبت، حول «أنه تقدم باستقالته من مجلس النواب بسبب إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات».

وأوضح قرطام أن «ما جاء في متن الخبر بأن استقالتي من مجلس النواب جاءت بسبب إسقاط عضوية النائب السابق محمد أنور السادات عارٍ تماما من الصحة».

وأكد قرطام في تصريحات لـ«التحرير» أنه «تقدمت باستقالة مسببة في أكتوبر ٢٠١٦ اعتراضا على انتهاك الدستور ولائحة البرلمان، على خلفية انتخابات اللجان النوعية للمجلس، في حين أن إسقاط عضوية السادات تم في فبراير ٢٠١٧».

شاهد أيضا

وطالب قرطام «جريدة أخبار اليوم بتحري الدقة والموضوعية في تناول الموضوع ومراجعة المصادر الرسمية لحزب المحافظين قبل نشر هذا الخبر الكاذب».