«الصحة»: مصرع 20 شخصًا وإصابة 20 آخرين في حادثي المحور وطريق أسيوط (صور)

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استيقظت مصر صباح اليوم على يوم آخر دامٍ، بعد ساعات من وقوع حادث الواحات البحرية، الذي راح ضحيته عدد من قوات الأمن استشهدوا في اشتباكات متزامنة مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية عند الكيلو 135 طريق الفيوم، حيث شهدت الساعات الأولى من صباح السبت وقوع حادثي تصادم وسقوط مركبات محملة بالمواطنين على طريقي محور 26 يوليو وأسيوط- البحر الأحمر.

الحادث الأول كان فجر اليوم عندما وقع تصادم مفاجئ عند كارتة البحر الأحمر على طريق "أسيوط - البحر الأحمر" الصحراوي بين 4 سيارات، بينها سيارتا نقل ثقيل، وأخرى ربع نقل تحمل عمالا وسيارة ملاكي ولقي 16 شخصًا بينهم 4 أطفال مصرعهم، بينما أصيب 9 أشخاص في الحادث.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري، مدير هيئة الإسعاف المصرية أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة (أسيوط الجامعي) وتم تسليم جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ومستشفى أبنوب المركزى.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، وسيارات النقل الثقيل كان لها دور فى ارتفاع عدد الضحايا، كما أن السيارة ربع النقل كانت تحمل عمالا فى الخلف، فضلا عن وجودة شبورة مائية بسيطة فجر اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

في الوقت ذاته اقتحمت سيارة ميكروباص السور الحديدي لمحور 26 يوليو بالقرب من سلم الطريق الصحراوي في الطريق إلى مدينة الشيخ زايد، وتحديدًا أعلى ترعة المنصورية، وسقطت أسفل الكوبري واصطدمت بسيارة ملاكي أخرى سقطت في ترعة المنصورية، وتسبب الحادث في شلل مروري لأكثر من ساعتين.

ومن جانبه أعلن الدكتور خالد الخطيب، مساعد وزير الصحة لشئون الطوارئ والحالات العاجلة مصرع 4 أشخاص في حادث محور 26 يوليو كان من بينهم سائق الميكروباص وإصابة 11 آخرين وخروج سائق السيارة الملاكي بصحة جيدة.

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وأوضح الخطيب لـ"التحرير" أن هناك 4 حالات في حالة حرجة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث، وعلى رأسها مستشفيات الهرم المركزي والشيخ زايد التخصصي وبولاق العام.