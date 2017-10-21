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مصرع شاب سقط من الدور التاسع على سيارة ميكروباص في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب سقط من الدور التاسع على سيارة ميكروباص في بورسعيد

11:57 ص السبت 21 أكتوبر 2017

مصرع شاب سقط من الدور التاسع على سيارة ميكروباص في بورسعيد

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من الدور التاسع بأبراج النور بحي الضواحي على سيارة ميكروباص.

استقبلت مشرحة مستشفى الحميات الشاب "ش.إ.و"، 28 عاما، جثة هامدة، إثر سقوطه من الطابق التاسع بأبراج النور بحي الضواحي على سيارة ميكروباص كانت تقف أسفل العقار نتيجة اختلال توازنه.

وضعت الجثة بمشرحة مستشفى الحميات بحي المناخ، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان الأسباب التي أدت للوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.

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