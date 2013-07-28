جمعة: لن نلعب مباراة أورلاندو صائمين

يرفض وائل جمعة مدافع الأهلي خوض أي مباريات في فترة الصيام بعد مواجهة الزمالك في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل 1-1.

الأهلي والزمالك لعبا عصر الأربعاء الماضي، ووضح تأثر أداء اللاعبين بالصيام، وهو ما ظهر في تصريحات مدربي الفريقين.

وطلب الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراته مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إلى يوم 9 أغسطس بدلا من 4 من الشهر ذاته لتفادي اللعب أثناء الصيام.

وقال جمعة للموقع الرسمي لناديه: "اللعب في فترة الصيام صعب للغاية، ولذلك يجب ألا نلعب مباراة أورلاندو في وقت الصيام لأننا تأثرنا في مباراة الزمالك باللعب صائمين".

ويتجه الأهلي لإقامة مباراته مع أورلاندو على ملعب الجونة وهو ما يجبر الفريق الأحمر على اللعب عصرا إذ يفتقد الملعب وجود إضاءة مما يمنع اللعب عليه ليلا.

وعن مباراة الزمالك قال: "الزمالك بدأ المباراة بشكل أفضل منا واستطاع إحراز هدف مبكر، لكن استطعنا العودة والاستحواذ على مجريات المباراة وإحراز هدف التعادل وكان بإمكاننا حصد الثلاث نقاط ".

وأتم "بشكل عام نتيجة مباراة الزمالك عادلة في ظل الظروف التي لعبنا فيها المباراة في وقت الصيام، ونسعى للفوز في المباراة القادمة من أجل تصدر المجموعة".