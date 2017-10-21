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السيطرة على حريق بمخبز بلدي في البحيرة

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمخبز بلدي في البحيرة

11:51 ص السبت 21 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق بمخبز بلدي في البحيرة

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، على حريق نشب بمخبز بناحية عزبة عاشور، مركز دمنهور، دون إصابات.

تبلغ لمركز شرطة دمنهور بنشوب حريق بمخبز ملك "أ.ا.م" 40 عامًا، ومقيم بذات العنوان، وجرى السيطرة عليه وإخماده في حينه، وبسؤال مالكه أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي داخل المخبز، وأضاف باحتراق بعض معدات المخبز وعدد من شكائر الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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