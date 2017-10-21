السيطرة على حريق بمخبز بلدي في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، على حريق نشب بمخبز بناحية عزبة عاشور، مركز دمنهور، دون إصابات.

تبلغ لمركز شرطة دمنهور بنشوب حريق بمخبز ملك "أ.ا.م" 40 عامًا، ومقيم بذات العنوان، وجرى السيطرة عليه وإخماده في حينه، وبسؤال مالكه أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي داخل المخبز، وأضاف باحتراق بعض معدات المخبز وعدد من شكائر الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.