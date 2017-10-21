الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"

أسيوط - أسامة صديق:

شهد طريق "أسيوط – البحر الأحمر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثًا مروريًا نتج عنه مصرع 16 شخصا، بينما أصيب 6 آخرون، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل تحمل عمالاً وسيارة ثالثة ملاكي.

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وينشر "مصراوي" الصور الأولى للحادث..