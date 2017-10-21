الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"
الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"
11:51 ص السبت 21 أكتوبر 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
أسوان تلغي احتفالات "تعامد الشمس" بأبوسمبل حدادا على شهداء الواحات
أسيوط - أسامة صديق:
شهد طريق "أسيوط – البحر الأحمر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثًا مروريًا نتج عنه مصرع 16 شخصا، بينما أصيب 6 آخرون، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل تحمل عمالاً وسيارة ثالثة ملاكي.
وينشر "مصراوي" الصور الأولى للحادث..
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصرع 15 وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بأسيوط
-
4 مصابين في حادثي تصادم على الطريق الحر بالقليوبية
-
بالأسماء - إصابة 4 في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ببني سويف
-
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي تصادم بالمنوفية
إعلان
إعلان