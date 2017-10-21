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الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"

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مصراوي Masrawy

الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"

11:51 ص السبت 21 أكتوبر 2017

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أسوان تلغي احتفالات

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أسوان تلغي احتفالات "تعامد الشمس" بأبوسمبل حدادا على شهداء الواحات

أسيوط - أسامة صديق:

شهد طريق "أسيوط – البحر الأحمر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثًا مروريًا نتج عنه مصرع 16 شخصا، بينما أصيب 6 آخرون، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل تحمل عمالاً وسيارة ثالثة ملاكي.


وينشر "مصراوي" الصور الأولى للحادث..

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مصراوي Masrawy

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