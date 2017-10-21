وزارة الهجرة العراقية: نزوح نحو 120 ألف شخص من كركوك و"طوزخورماتو"

بغداد – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، نزوح نحو 120 ألف شخص من محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو إلى محافظتي أربيل والسليمانية بسبب أحداث كركوك الأخيرة.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم السبت أنها قدمت مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين الكرد من كركوك وطوزخورماتو في أربيل والسليمانية.

يشار إلى أن المئات من المدنيين نزحوا في الأيام السابقة من محافظة كركوك بسبب خشيتهم وقوع اشتباكات بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة التي كانت تسيطر على المحافظة، فيما دعا محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري النازحين من المحافظة إلى العودة لمنازلهم.