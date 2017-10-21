هيئة تنشيط السياحة: اتفاقات مع قنوات عالمية للترويج لمصر

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قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة: إن "الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل التي تتم في مختلف المناطق السياحية تساعد بصورة كبيرة على تصحيح صورة مصر الذهنية والدفع إلى استعادة معدلات عودة السياحة المصرية لطبيعتها".

وأوضح "الدميري" أنه تمت الموافقة على مد العمل بنظام تحفيز الطيران لمدة عام آخر بضوابط جديدة - حيث يتم البحث فى تخفيض نسب الامتلاء للطائرات أو رفع قيمة الدعم نفسها للطائرات من أجل مزيد من التحفيز لعودة السياح بصورة أكبر إلى مصر .

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرًا مع منظمي الرحلات في مختلف الأسواق التى تصدر السياحة إلى مصر من أجل العمل على زيادة رحلاتهم إلى مصر واستعادة الحركة من الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة.

وتابع "إن هناك فيلمًا تسجيليًا سيتم تصويره عن شرم الشيخ مع قناة ديسكفري يتم إذاعته على القناة التي تتميز بنِسَب مشاهدة مرتفعة فى مختلف دول العالم وخاصة في الأسواق المستهدفة لاستعادة السياحة منها".

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن هناك اتفاقًا آخر مع قناة ناشيونال جيوجرافيك لإعداد فيلم تسجيلي عن رحلة العائلة المقدسة للترويج لهذا النوع من السياحة باعتباره من المنتجات السياحية المتميزة فى مصر، والتي تؤكد كافة الدراسات أنها من الأنواع الواعدة لجذب السياحة .

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وأكد أن هناك حملات دعاية يتم إطلاقها حاليًا في العديد من المحطات التليفزيونية والأسواق التى تتعامل مع المقصد المصرى مثل ديسكفري وناشيونال جيوجرافيك وcnn ويوروسبورت، بالإضافة إلى حملة كبرى تم إعدادها بدقة لاستعادة السياحة من الأسواق التقليدية وفتح العديد من الأسواق الجديدة.

وأردف "الدميري" بالقول: إن "مصر بدأت في فتح أسواق جديدة بقوة مثل السوق الأوكراني والسوق البولندي وهما من الأسواق الواعدة التي تتدفق منها أعداد كبيرة من السياح، بالإضافة إلى أسواق جنوب شرق آسيا والأعداد الكبيرة من السياحة العربية وكلها أدت إلى مزيد من الحركة السياحية، وينتظر أن تزيد بقوة مع استعادة الأسواق التقليدية لمعدلاتها وهى روسيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وهى الأربع أسواق التقليدية التي كانت الركيزة الأساسية لصناعة السياحة فى المقصد السياحى المصري".

وأشار إلى أن هناك تحركات لزيادة رحلات الطيران وبخاصة إلى الأسواق البعيدة مثل جنوب شرق آسيا .