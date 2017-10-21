تحويلات مرورية جديدة عقب انهيار كوبري على الطريق الزراعي بالقليوبية

كتب - (أ ش أ):

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية توقف الحركة المرورية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي السريع بسبب سقوط كوبري المشاة بقرية ميت حلفا بقليوب إثر اصطدام سيارة نقل به وتوقف حركة السيارات في الاتجاهين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم فتح تحويلات مرورية للسيارات القادمة من القاهرة كما تم منع عربات النقل الموجودة أعلى الدائري من النزول إلى الطريق الزراعي وتحويل اتجاهه إلى خط 12 وخط 13 بنها فضلًا عن فتح الحركة المرورية على الحر شبرا بنها.

وأكد المحافظ، أنه تم الدفع بأوناش المرور ومجالس المدن وسيارة الونش العملاق في محاولة لرفع آثار الكوبري المنهار والسيارة النقل من الطريق.

وكانت سيارة نقل ثقيل قد اصطدمت بكوبري مشاة في ميت حلفا ما أدى إلى سقوط نصف الكوبري على مقطورة السيارة التي توقفت في مكانها دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمد توفيق، حمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش، مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بوقوع كوبري مشاة ميت حلفا وتعطل الطريق الزراعي تماما وتسبب ذلك في شلل مروري بطريق إسكندرية الزراعي.

وبالفحص تبين أنه أثناء مرور سيارة نقل بمقطورة على الطريق اتجاه طريق قادمة من شبرا الخيمة - بنها اصطدمت بالكوبري فسقط على المقطورة حيث توقفت السيارة قبل أن يسقط الكوبري على الأرض وظل معلقا على المقطورة الخاصة بالسيارة وانتقلت قوات الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية لرفع آثار الحادث.