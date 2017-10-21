جامعة عين شمس تنعي شهداء الشرطة في حادث الواحات

كتب- محمد قاسم:

نعت جامعة عين شمس رئيسًا ونوابا وأعضاء هيئة تدريس وإداريين، شهداء الوطن من ضباط وجنود الشرطة البواسل الذين استشهدوا أثناء تبادل لاطلاق النيران بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية خسيسة من أعداء الوطن بطريق الواحات.

وتقدم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن الأبرار، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.​