سكرتير القليوبية: عدم الصيانة وراء سقوط الكباري «وإحنا بنشيل الليلة»

التحرير

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قال المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية: إن "أجهزة المحافظة غير مسؤولة عن كباري المشاة الواقعة بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي"، وإن مسؤوليتها تقع على وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، ورغم ذلك فور حدوث مشكلة أو حادثة تجد أنفسنا متورطين فيها مستطردا "إحنا اللى بنشيل الليلة في الآخر".

وأكد سكرتير عام القليوبية فى تصريحات لـ"التحرير" أن عدم الصيانة الدورية للكبارى الواقعة على الطريق الزراعي هو ما جعلها عُرضه للسقوط والتحطم مع أي اصطدام وخاصة مع سيارات النقل، لافتًا إلى أن كوبرى مشاة ميت حلفا الذي سقط أمس سيتحمل تكلفته صاحب السيارة المتسببة في الحادت سواء كانت ملكية خاصة أو مملوكة لشركة، وأن هناك لجنة من هيئة الطرق والكبارى تقوم حاليًا بحصر قيمة الخسائر للبدء في إعادة تركيب الكوبري من جديد.

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وذكر "عباس" أن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي أرسل مذكرة لوزارة النقل عقب واقعة كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة الشهر الماضي للمطالبة بوضع حلول جذرية لمشاكل النقل ومراجعة كافة كباري الطريق الزراعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمرور وضبط منسوبها بما يتماشى مع ارتفاعات أنواع سيارات النقل دون أى جديد.