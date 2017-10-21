بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث أسيوط إلى 16 قتيلا و6 مصابين
بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث أسيوط إلى 16 قتيلا و6 مصابين
11:27 ص السبت 21 أكتوبر 2017
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أسيوط – أسامة صديق:
شهد طريق "أسيوط – البحر الأحمر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثا مروريا مروعا، نتج عنه مصرع 16 شخصا، بينما أصيب 6 آخرين، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل تحمل عمالا وسيارة أخرى ملاكي.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، وتبين مصرع 16 شخصا وإصابة 6 آخرين في تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وسيارة ربع نقل عليها عمال وسيارة ملاكي.
وتبين مصرع: "رمضان عزت" مقيم بمركز صدفا، و"ثناء إبراهيم" مقيمة بالقاهرة، و"إبراهيم رزق" مقيم بمركز صدفا، وتم تسليم الجثث لمشرحتي الإيمان العام وأبنوب المركزي.
كما تم نقل 6 جثث مجهولة الاسم والهوية إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، و6 جثث مجهولة الاسم والهوية إلى مستشفى أبنوب المركزي بينهم 4 أطفال.
وأصيب كل من: "عبدالباسط عبدالصمد"، و"سليمان أحمد"، و"نصار عشرى" و3 آخرين مجهولي الهوية.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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